CUBA - Anche Cuba è storicamente un partner della Russia. L'isola, insieme a Venezuela e Nicaragua, ha incolpato gli Usa di aver provocato la crisi, ma più per un sentimento anti-statunitense. Come nel caso di Caracas, anche Cuba è troppo distante per influire realmente in questo conflitto

