Milano, alla Bicocca cancellato il corso di Paolo Nori su Dostoevskij

L’autore avrebbe dovuto tenere un corso in quattro lezioni sullo scrittore russo: "Io penso che quello che sta accadendo in Ucraina sia una cosa orribile. Ma quello che sta succedendo in Italia oggi sono cose ridicole: censurare un corso è ridicolo”. L’ateneo: “Decisione presa per evitare polemiche” ascolta articolo Condividi

Paolo Nori ha annunciato la cancellazione di un suo corso all'Università Bicocca di Milano su Fedor Dostoevskij. L’autore, quasi in lacrime, ha letto in una diretta Instagram la mail che ha ricevuto dall’ateneo in cui gli veniva comunicata la decisione, “presa con la rettrice", di rimandare il percorso su Dostoevskij allo scopo di “evitare qualsiasi forma di polemica, soprattutto interna, in questo momento di forte tensione” a seguito dell’invasione russa in Ucraina. (LO SPECIALE - LA DIRETTA - I VIDEO DELL'INVIATO)

L’intervento di Nori vedi anche Ucraina, la guerra tra fake news e cyberattacchi. IL PODCAST “Io penso che quello che sta accadendo in Ucraina sia una cosa orribile e mi viene da piangere solo a pensarci”, ha detto Nori, che nel 2021 ha pubblicato “Sanguina ancora. L'incredibile vita di Fedor M. Dostoevskij”. “Ma quello che sta succedendo in Italia oggi, queste cose qua, sono cose ridicole: censurare un corso è ridicolo”, ha quindi aggiunto l’autore, rincarando poi la dose: "Non solo essere un russo vivente, oggi è una colpa, in Italia, anche essere un russo morto. Che quando era vivo nel 1849 fu condannato a morte perché aveva letto una cosa proibita". Il corso di Nori, composto da quattro lezioni, sarebbe dovuto partire mercoledì: "Proprio in questo momento bisognerebbe parlare dì più di Dostoevskij: qualche giorno fa ho presentato Sanguina ancora a Firenze e c'era molta solidarietà attorno questo libro", ha concluso.

Le critiche all’Università leggi anche Il sindaco Sala: "Escludo Gergiev sul podio della Scala il 5 marzo" In poco tempo, Nori ha ricevuto numerosi messaggi di vicinanza e solidarietà, mentre sulla pagina Facebook della Bicocca sono comparsi molti commenti critici e di protesta. "Mi auguro che gli studenti cambino tutti università! A Milano c'è una nuova forma di dittatura, dalla Scala all'università. Una follia", si legge in un post. "Almeno nei luoghi che dovrebbero fare cultura e formazione che si cerchi di tenere un equilibrio e un senso della realtà e della giustizia!!", risponde una studentessa. "Ma vi rendete conto o no della pericolosità nel cancellare (posticipare) lezioni su Dostoevskij? Non ritenete i vostri studenti capaci di distinguere tra cose che non sono minimamente paragonabili tra loro?", chiede un altro utente. "Mi domando se l'Università Milano Bicocca abbia chiaro quale sia il compito culturale che le compete: il gesto di censura è di una gravità assoluta, ha delle implicazioni di follia politica totale. Cosa facciamo, cancelliamo la cultura russa dalla storia europea?", afferma una donna. "Roba da Russia di Putin", scrive, lapidario, un altro commentatore.