Eurovision 2024, manifestanti pro Gaza invadono le strade di Malmo

In queste ore 25mila persone hanno riempito le strade di Malmö (dove da martedì 7 maggio è iniziata l’Eurovision Song Contest) per partecipare al corteo che chiede il cessate il fuoco a Gaza. Tra i manifestanti filo-palestinesi anche l'attivista svedese per il clima Greta Thunberg. Le contestazioni riguardano anche la partecipazione d'Israele alla kermesse canora. Proprio oggi, infatti, durante la seconda semifinale, la concorrente israeliana Eden Golan, 20 anni, si esibirà sul palco svedese eseguendo la sua canzone "Hurricane".

La protesta Una grande folla di manifestanti si è radunata nella piazza centrale Stortorget di Malmö, a circa 7 chilometri (4,35 miglia) dal luogo della competizione, sventolando bandiere palestinesi e gridando "boicottate Israele". Tra gli slogan gridati e sugli striscioni si legge 'Stop al genocidio' 'Dove è l'umanità? Dov'è la giustizia?'. "È molto importante venire a protestare contro la guerra d'Israele a Gaza", ha dichiarato Anders, di Malmo, venuto alla protesta con i suoi due bambini piccoli. "All'Eurovision c'è una doppia morale e vediamo anche che i governi dei paesi occidentali non fanno rispettare il diritto internazionale" ha aggiunto. "Mi vergogno tantissimo" ha sottolineato anche un'altra manifestante, Maria, bibliotecaria a Malmo che ci tiene a protestare: "Mi mancano le parole per descrivere quel che sta succedendo a Gaza. É terribile!". Maria ama l'Eurovision e lo ha sempre guardato in tv da quando era bambina, ma non capisce come mai Israele sia in gara: "Dicono che la politica non abbia nulla a che vedere con la musica, ma allora come mai il comune di Malmö ha rimosso tutti gli adesivi e i cartelli su Gaza? È una chiara presa di posizione da parte loro", ha affermato la donna. Alcuni dei partecipanti hanno cartelli con foto di bambini malnutriti e mutilati.

Greta Thunberg in piazza Anche l'attivista climatica Greta Thunberg si è unita ai manifestanti pro-Gaza. "I giovani stanno aprendo la strada e mostrando al mondo come dovremmo reagire a questa situazione", ha detto Thunberg, 21 anni, avvolta in una kefiah, la tradizionale sciarpa che è diventata un simbolo della resistenza palestinese. L'attivista negli scorsi mesi era stata molto criticata per le sue posizioni sulla guerra tra Hamas e Israele e per aver definito quello in corso nella Striscia di Gaza un vero e proprio genocidio.

Le misure di sicurezza Le autorità svedesi hanno rafforzato la sicurezza e si stanno preparando a possibili disordini, e c'era una significativa presenza di polizia nella piazza, come hanno mostrato le riprese dal vivo.

Barricate metalliche e grandi blocchi di cemento sono stati eretti attorno alla Malmö Arena, che ospita la competizione. La polizia sorveglia l'arena e i visitatori devono passare attraverso i metal detector prima di entrare nell'arena. Le borse vengono controllate e i visitatori possono portare solo borse di piccole dimensioni. Alle 18, invece, si svolgerà l'evento di benvenuto per la delegazione israeliana all'Eurovision, organizzato dall'Associazione di Amicizia Svezia-Israele. Questa sera, poi, ci sarà la seconda semifinale della kermesse canora dove si esibirà anche Angelina Mango e la giovane cantante israeliana, Eden Golan, la cui partecipazione è stata molto contestata.