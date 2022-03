Guerra Ucraina Russia, Zelensky: resistenza feroce contro Putin

Mondo

In un'intervista rilasciata a Vogue qualche mese dopo la vittoria di suo marito alle presidenziali, la first lady ucraina Olena Zelenska disse che lo supportava, ma che non era stata "troppo felice" di scoprire quali fossero i suoi piani in riferimento alla politica. "Ho realizzato come tutto sarebbe cambiato, quali difficoltà avremmo incontrato", spiegò. Oggi quelle difficoltà comprendono vivere in un Paese in guerra, essere sposata con un uomo che - a sua detta - è "l'obiettivo numero 1 dei russi" ed essere considerata a sua volta un target