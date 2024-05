Germania, aggredita a Berlino la socialdemocratica Franziska Giffey

La politica tedesca ha subito un attacco ieri da parte di ignoti ed è finita in ospedale con una ferita alla testa, per fortuna di natura non grave. "Colpita alle spalle da un uomo"

Franziska Giffey, politica socialdemocratica tedesca e attualmente senatrice responsabile dell'Economia per l'amministrazione di Berlino, è stata aggredita ieri da sconosciuti ed è stata portata in ospedale con una ferita alla testa, fortunatamente non grave. La notizia è stata confermata dalla polizia. L'ex sindaca della capitale della Germania, che in passato ha lavorato anche come ministra della Famiglia al fianco di Angela Merkel, è stata attaccata nel quartiere di Neukoelln.