Perestrojka e Glasnost, il significato delle due riforme di Gorbaciov

Si è spento a 91 anni l'ultimo presidente dell'Unione Sovietica. Nato in un piccolo paesino rurale della Federazione Russa nel 1931, fu il più giovane politico nella storia a entrare nel Politburo del Pcus. Tentò di riformare la classe dirigente, l'economia e la burocrazia sovietiche. Storici gli accordi sulla riduzione del nucleare firmati con i presidenti Usa Reagan e Bush

Gorbaciov è stato l’ultimo segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica e il suo l’ultimo presidente primache si sciogliesse ufficialmente. È passato alla storia per aver promosso e avviato le riforme della Perestrojka

Gorbaciov nasce da una famiglia di agricoltori il 2 marzo 1931 nella cittadina di Privol'noe, località rurale nella Russia Sudoccidentale, in provincia di Stavropol'. Qui, anni dopo, inizierà la sua carriera politica, come segretario locale del partito comunista. In foto: Gorbaciov da piccolo con i nonni, nel 1937