Elvira Vikhareva avvelenata, l'attivista russa racconta la sua storia

L'oppositrice russa: “Non starò zitta e non me ne vado”

approfondimento

Kiev, attaccate Melitopol e Mariupol occupate dai russi. DIRETTA

L’oppositrice russa poi si rivolge a chi l’avrebbe avvelenata. "Non sperate, non rinuncerò alla mia posizione, non mi nasconderò in un angolo aspettando compassione e non starò zitta". Chiede a chi la sostiene di non fare di lei un'eroina o una vittima del regime. perché "come molti altri, ho scelto da tempo la direzione e so che è ricoperta di mine". Poi, aggiunge su Telegram :"Per ora, intendo restare in Russia”. Si sente addosso una grande responsabilità. “La colpa della guerra in Ucraina è di tutti noi russi”, spiega. “Dovevamo protestare Putin finché era possibile”.