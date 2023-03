4/8 ©Ansa

COSA SAPPIAMO – Nel decreto si riporta che il bonus verrà erogato "in quota fissa per tutti i cittadini senza limiti di reddito". Il periodo sarà quello compreso tra i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, e verrà elargito nel caso in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi una determinata soglia

Bonus sociale per le bollette: cosa succede con la fine degli aiuti