4/10 ©Ansa

L’esecutivo intende dunque estendere il bonus sociale per le bollette: attualmente le regole prevedono che l’accesso all’agevolazione sia possibile per i nuclei familiari con Isee non superiore a 9.530 euro, per le famiglie con almeno 4 figli a carico e Isee non superiore a 20mila euro, e ancora, per i titolari di reddito o pensione di cittadinanza

Crisi energetica, cala prezzo pellet dopo la riduzione dell'Iva al 10%