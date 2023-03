Caro energia, coi prezzi in calo cambiano gli aiuti in bolletta

Per la proroga degli sconti su luce e gas per famiglie e imprese che scadono a fine marzo ci saranno cinque miliardi, contro i 21 stanziati a dicembre. Confermato fino a giugno il bonus per chi è in difficoltà. Si riduce il taglio di Iva e oneri di sistema per l'elettricità. A ottobre un contributo per il riscaldamento. Per le imprese agevolazioni legate alle quotazioni del metano

Il prezzo del gas è sceso del 50 per cento dall’inizio dell’anno, quello della luce dovrebbe calare del 20 da aprile. L’emergenza bollette è finita? No, ma i rincari pesano meno, inoltre il governo deve tenere a bada la spesa e dall’Europa da tempo si consiglia di allentare gli aiuti pubblici per famiglie e imprese. Sconti sulle bollette che dalle nostre parti scadono a fine mese.

Cinque miliardi per i prossimi sconti

L’ultima tranche è stata di 21 miliardi (il grosso dell’ultima manovra), mentre la prossima tornata avrà un’entità molto inferiore: circa cinque miliardi. Alcune misure saranno prorogate, altre tagliate, secondo meccanismi ancora da mettere a punto e con l’obiettivo di privilegiare chi è più svantaggiato.

Confermato il bonus sociale

Una cosa è certa: non tutti i soldi precedentemente stanziati sono stati spesi, sia per il calo delle tariffe, sia per l’inverno mite che ha contenuto i consumi. Si va così verso la conferma per altri tre mesi del bonus sociale, che permette a chi è più in difficoltà (Isee fino a 15mila euro) o con gravi problemi di salute di pagare bollette molto basse o addirittura di azzerarle. Potenzialmente si tratta di sei milioni di famiglie.

Meno sostegni per la bolletta elettrica

Per tutte le altre, invece, gli sconti saranno meno corposi: se, infatti, non cambia nulla per il metano, per l’elettricità l’Iva non sarà più alleggerita e torneranno in bolletta i cosiddetti oneri di sistema, una serie di voci non legate direttamente ai consumi. Pesano meno sulla luce che sul gas e, comunque, il governo starebbe studiano nuovi meccanismi per ammorbidirne l’impatto.

Contributo per il riscaldamento

Dal prossimo autunno, poi, dovrebbe esserci un aiuto per il riscaldamento se il prezzo del gas supera una certa soglia. Lo ha spiegato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti al question time al Senato: "E' allo studio una misura che decorrerà dal primo ottobre, con l'inizio dell'anno termico: un contributo a compensazione per le spese di riscaldamento che sarà erogato ai nuclei familiari mediante la bolletta elettrica".

Per le imprese decisivo il prezzo del gas

Anche per le imprese, si guarderà alle quotazioni del metano I crediti d’imposta, cioè i consistenti rimborsi sulle bollette che per il primo trimestre di quest’anno valgono 9,8 miliardi e riguardano tutte le aziende, andranno a scalare al diminuire del costo del gas.