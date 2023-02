7/10 ©IPA/Fotogramma

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente spiega che a gennaio la quotazione media all'ingrosso del gas è stata molto più bassa rispetto a quella di dicembre, con il prezzo della materia prima per i clienti in tutela pari a 68,37 euro a Mwh. Come previsto dalla legge di bilancio, per il primo trimestre 2023 sono azzerati gli oneri generali di sistema