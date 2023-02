Arera: gas in calo del 34,2% per la bolletta di gennaio

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha reso noto l’aggiornamento mensile sulla bolletta del gas di gennaio per i clienti in tutela. Per la famiglia tipo, la spesa in un anno è di 1.769 euro

È arrivato l’atteso aggiornamento mensile dell'Arera (l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) sulla bolletta del gas di gennaio per i clienti in tutela. E si registra un netto calo: in base all'andamento medio del mercato all'ingrosso italiano nel mese di gennaio 2023, e per i consumi dello stesso mese, per la famiglia tipo (con consumi medi di 1.400 metri cubi annui) in tutela si registra una diminuzione del 34,2% rispetto a dicembre 2022. L'Arera spiega anche che per il primo mese dell'anno, che ha registrato una quotazione media all'ingrosso molto più bassa rispetto a quella di dicembre, il prezzo della materia prima gas per i clienti in tutela è pari a 68,37 euro a Mwh. A dicembre 2022 la bolletta era aumentata del 23,2% rispetto a novembre (IPOTESI SCONTO DA APRILE PER I PIÙ VIRTUOSI - I POSSIBILI RISPARMI PER LE FAMIGLIE).