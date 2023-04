Le autorità ucraine hanno riferito di raid notturni russi in diverse città del Paese che avrebbero causato almeno due morti a Dnipro e l'attivazione dei sistemi di difesa aerea di Kiev. Undici missili cruise sarebbero stati abbattuti nel cielo di Kiev dalla difesa antiaerea ucraina. Lo ha annunciato la municipalità, precisando che l'attacco non ha fatto vittime o danni gravi. In una telefonata intercettata dal servizio di sicurezza ucraino, un soldato russo avrebbe ammesso di aver ripetutamente ucciso prigionieri di guerra ucraini tagliando loro la gola dopo averli interrogati. Mosca rafforza le linee difensive vicino alla centrale nucleare in vista del contrattacco di Kiev. La Nato ha fornito all'Ucraina 1.550 veicoli blindati e 230 carri armati. Lo ha detto il segretario generale Jens Stoltenberg. Telefonata Xi-Zelensky: “In una guerra nucleare non ci sono vincitori”, dice il presidente cinese. Avviate le procedure per il rimpatrio dell'inviato di Repubblica Corrado Zunino, ferito a Kherson dall'attacco di un drone che ha ucciso il suo interprete

