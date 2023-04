Borrell: "Putin non vuole la fine della guerra"

La Russia non vuole cessare la guerra in Ucraina. Lo pensa l'Alto rappresentante dell'Unione europea (UE) per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in visita a Cartagena de Indias (Colombia). "Purtroppo, quando sento il presidente Putin non posso essere ottimista, perché continua a dire che ha obiettivi militari e, fino a quando non li raggiungerà, non smetterà di bombardare e distruggere il Paese", ha detto Borrell ai giornalisti. La dichiarazione arriva dopo l'ennesimo bombardamento di abitazioni e di oltre venti civili morti. "Questa mattina - ha aggiunto - c'è stato un bombardamento tremendo contro obiettivi civili, che tutti noi non vorremmo più. Vogliamo la pace, ma l'unico che per il momento non vuole smettere di fare la guerra è Putin. La Russia vuole continuare la guerra. L'Ucraina, che non la vuole, deve difendersi. Per questo dobbiamo aiutarla". Borrell è in visita in Colombia dove martedì scorso ha partecipato alla conferenza internazionale per promuovere il dialogo in Venezuela.