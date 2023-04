4/5

Se guardiamo l’insieme degli aiuti che vengono dati all’Ucraina non più in cifra assoluta ma in rapporto al Pil, anche in questo caso l’Italia è uno dei Paesi un po’ in fondo alla classifica: più ci si allontana verso ovest dall’Ucraina, più i colori tendono a sbiadirsi. In rapporto al Pil, quindi, l'Italia e l'Europa occidentale sono in fondo alla classifica

Ucraina, Meloni: "Futuro di Kiev è europeo e di pace". Zelensky: "Grazie per il supporto"