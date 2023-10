"L'Ucraina ha attuato le sette raccomandazioni della Commissione il più rapidamente possibile per aprire i colloqui di adesione quest'anno. Abbiamo fatto molto. Più di quanto ci si possa aspettare da un Paese in guerra. Ma l'Ucraina non sta cercando sconti politici". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo eccezionalmente in video al Collegio dei commissari. L'intervento è stato in gran parte concentrato sul dossier allargamento. "La priorità assoluta per l'Ucraina è essere pronti per i negoziati di adesione dell'Ucraina all'Ue quest'anno. E spero che lo stesso possa dirsi per l'Unione europea", ha spiegato il presidente ucraino. (GUERRA UCRAINA-RUSSIA, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).