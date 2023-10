Il dissidente russo Aleksei Navalny è stato nuovamente trasferito in cella di isolamento, dopo che ieri è stata fatta trapelare la notizia che in carcere lo hanno privato "dell'occorrente per scrivere", dei suoi unici mezzi per rimanere in contatto con il mondo esterno. E' la 21esima volta che Navalny è messo in isolamento dall'inizio della sua detenzione, nel gennaio del 2021, per un totale di 236 giorni, ha riassunto Kira Yarmish, sua ex portavoce. Per protestare contro la decisione di privarlo dell'occorrente per scrivere, Navalny si era rifiutato di presentarsi, via videolink, a una nuova udienza contro di lui ieri. Alcuni secondini lo hanno poi costretto a presentarsi all'ufficio degli inquirenti nel carcere.