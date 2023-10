Mosca: "Testato un massiccio attacco nucleare di ritorsione"

Il presidente russo Vladimir Putin ha dato istruzioni per arruolare più soldati a contratto nel 2024. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, citato dalla Tass. "Il comandante in capo ha deciso di continuare il lavoro per dotare le forze armate di militari volontari nel 2024", ha detto Medvedev durante un incontro, sottolineando che per il prossimo anno è prevista la formazione di un altro corpo d'armata, sette divisioni, 19 brigate, 49 reggimenti e una flottiglia nelle forze armate russe. "La situazione nel mondo e intorno alla Russia rimane tesa" e "questo vale anche per la zona delle operazioni militari speciali e per i paesi vicini dove il blocco Nato aumenta costantemente il suo potenziale militare. Per proteggere efficacemente l'indipendenza e la sicurezza del nostro Stato, verranno adottate una serie di misure per l'espansione, l'aumento del numero delle forze armate della Federazione Russa, il loro rafforzamento", ha detto Medvedev.