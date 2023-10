Zelensky all'Ue: continuate a mettere pressione alla Russia

L'attenzione è tutta su Gaza eppure i leader europei cercano di non dimenticare l'Ucraina. Come da tradizione il presidente Volodymyr Zelensky si è collegato da Kiev e ha spronato gli alleati a "continuare a mettere pressione alla Russia", ad esempio con un nuovo pacchetto di sanzioni, "il più forte di sempre". Purtroppo non butta bene. Lo spazio politico si sta esaurendo. Non solo. L'Ucraina, da emergenza, sta diventando affari correnti e questo significa che le prassi usuali - lotte intestine e lento pede - prendono il sopravvento. Prendiamo il capitolo aiuti militari. Il cosiddetto piano-Borrell, la quota dedicata all'Ucraina all'interno del Fondo Europeo per la Pace da 5 miliardi l'anno per 4 anni, non decolla. La ragione? C'è prima il nodo della correzione del bilancio Ue da sciogliere, ovvero quegli extra miliardi chiesti dalla Commissione per far fronte alle crisi (ad esempio le migrazioni). Ebbene, nessuno contesta la necessità di aiutare Kiev ma il nodo è sui soldi.