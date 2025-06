GB, gruppo Palestine Action messo fuori legge dopo assalto a base RAF

È stata applicata la legge anti-terrorismo, in base alla quale sarà illegale fare parte o sostenere l'organizzazione filo-palestinese

Il governo britannico ha dichiarato fuori legge il gruppo Palestine Action applicando la legge anti-terrorismo, in base alla quale sarà illegale farne parte o sostenerla. La decisione, annunciata dalla ministra degli Interni Yvette Cooper, è arrivata dopo l'incursione notturna compiuta la settimana scorsa all'interno di una base aeronautica della Raf, dove gli attivisti filo-palestinesi avevano imbrattato alcuni aerei militari con vernice spray color rosso, in ricordo delle vittime dei raid israeliani nella Striscia di Gaza. Intanto è in corso una protesta a Londra contro la messa al bando di Palestine Action.