Russia, Putin supervisiona test che simula un attacco nucleare

La Russia continua a lanciare la sua sfida agli altri paesi. Dopo il test effettuato a inizio ottobre del super missile a propulsione nucleare Burevestnik, ora il presidente Vladimir Putin ha annunciato “di aver supervisionato esercitazioni militari che hanno previsto il lancio di missili balistici e da crociera”. Secondo quanto riporta la Tass, è stato testato un missile balistico intercontinentale (Icbm) Yars dal cosmodromo di Plesetsk. È stato lo stesso ministero della Difesa russo a rilasciare le immagini del lancio. “Un missile balistico intercontinentale Yars è stato lanciato in prova dal cosmodromo di Plesetsk verso il terreno di prova di Kura in Kamchatka”, si legge in un comunicato del Cremlino.