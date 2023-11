Ucraina Russia, le notizie di oggi 18 novembre sulla guerra. LIVE

Il Presidente dell'Ucraina ha affermato che Mosca sta cercando di seminare divisione nella societa' ucraina, creando "caos" all'interno del Paese per rimuovere il presidente. Zelensky ha illustrato un piano di disinformazione noto come "Maidan 3", un riferimento alla piazza centrale di Kiev che e' stata il punto focale delle rivolte nel 2004 e nel 2014. Quest'ultima ha avuto un ruolo nel rovesciare il presidente Viktor Yanukovich, sostenuto dalla Russia. Le forze armate russe hanno ucciso nell'ultima settimana 460 soldati ucraini mentre cercavano di attraversare il fiume Dnipro nella regione di Kherson per raggiungere la sponda orientale controllata dai russi. La Russia ha bombardato cinque aree nell'Oblast di Sumy. Il ministro degli Esteri britannico, Cameron, in visita a sorpresa a Kiev. È stato un buon incontro incentrato sulle armi per il fronte, sul rafforzamento della difesa aerea e sulla protezione della nostra popolazione e delle infrastrutture critiche. Sono grato al Regno Unito per il suo sostegno!", ha scritto Zelensky sui social.





