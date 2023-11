Russia, killer Politkovskaya graziato dopo aver combattuto in Ucraina

L'ex investigatore russo Serghei Khadzhikurbanov, condannato per l'uccisione della giornalista d'inchiesta Anna Politkovskaya nel 2006, è stato graziato dopo aver combattuto in Ucraina. Lo ha confermato il suo avvocato. "In quanto combattente delle forze speciali - ha detto il legale Alexei Mikhalchik - è stato invitato a firmare un contratto per partecipare all'operazione militare speciale. Quando il contratto si è concluso, è stato graziato con decreto presidenziale". (GUERRA RUSSIA-UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA )

La giornalista uccisa

Anna Politkovskaja è stata uccisa il 7 ottobre del 2006 da 5 colpi di pistola nell’ascensore del palazzo in cui viveva, nel centro di Mosca. La donna, giornalista e dissidente russa, ha lavorato per anni alla Novaja Gazeta e ha sempre criticato apertamente il governo di Vladimir Putin e l’intervento militare in Cecenia. Per questo, nel 2001 ha vinto il Global award di Amnesty International per il giornalismo in difesa dei diritti umani e, nel 2003, il premio dell’Osce per il giornalismo e la democrazia.