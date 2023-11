Kiev: "Esplosioni da est a ovest, oltre 100 in un giorno"

Le Forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto ieri sera quattro droni russi in tre regioni del Paese: lo ha reso noto il Comando orientale dell'Aeronautica militare, come riporta Rbc-Ucraina. "Il 13 novembre 2023, alle 23:00 (le 22:00 in Italia), nell'area di responsabilità del Comando orientale dell'Aeronautica, quattro Uav (droni, ndr) nemici sono stati distrutti: tre Shahed-131/136 (da combattimento, ndr) e un Supercam (da ricognizione, ndr) nelle regioni di Zaporizhzhia, Kharkiv e Dnipropetrovsk", si legge in un comunicato.