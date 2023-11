Guerra Ucraina, Zelensky teme attacchi russi in inverno

"Tutta la nostra attenzione dovrebbe concentrarsi sulla difesa, su tutto ciò che l'Ucraina può fare per rendere più facile per il nostro popolo superare quest'inverno" ha detto il leader ucraino nel suo discorso serale

La difesa

"La Russia si sta preparando per l'inverno", ha detto Zelensky che ha poi ribadito che "tutta l'attenzione dell'Ucraina dovrebbe essere concentrata sulla difesa, su come rispondere ai terroristi, su tutto ciò che l'esercito e il governo può fare per rendere più facile per la gente superare questo inverno".