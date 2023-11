Ucraina Russia, le ultime notizie sulla guerra di Putin. LIVE

Il presidente russo Vladimir Putin ha aperto la strada allo svolgimento delle elezioni presidenziali russe nei territori ucraini occupati a marzo - parte di un processo altamente gestito per mantenerlo in carica almeno fino al 2030, anche se la guerra della Russia ha costretto l'Ucraina a ritardare le proprie elezioni nazionali perché il paese vive sotto la legge marziale con milioni di cittadini sfollati. Putin, che è il leader supremo della Russia dal 31 dicembre 1999, dovrebbe annunciare formalmente nelle prossime settimane che si candiderà per un quinto mandato come presidente. (Ha anche servito per un mandato come primo ministro, dal 2008 al 2012.) Putin vincerà sicuramente, dato un sistema elettorale in cui esponenti dell’opposizione anti-regime sono stati incarcerati o costretti a fuggire dal paese per evitare l’arresto.