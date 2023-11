Guerra Ucraina Russia, esplosioni nella regione del Kharkiv

Ieri "per la prima volta nella storia" la Russia non è stata eletta nel Consiglio esecutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco). Lo sottolinea il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "L'era dell'influenza russa è finita, e giustamente: i terroristi russi non possono più occupare posti a capo di importanti organismi internazionali", ha scritto Zelensky sul suo account X.