Guerra Ucraina, Russia: abbattuto drone di Kiev diretto a Mosca. LIVE

Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto un drone sul distretto urbano di Bogorodsky, nella regione di Mosca, in direzione della capitale. Lo ha riferito il sindaco della città Sergei Sobyanin aggiungendo che non risultano danni o vittime, secondo quanto riportato da Ria Novosti. "Stasera nel distretto urbano di Bogorodsky le forze di difesa aerea hanno fermato un tentativo di attacco di un drone su Mosca. Non ci sono stati danni preliminari o vittime a causa della caduta di detriti", ha scritto il sindaco sul suo canale Telegram. Il ministero della Difesa russo ha confermato l'abbattimento del drone sul distretto situato a est della capitale, parlando di un "tentativo di attacco terroristico da parte del regime di Kiev.