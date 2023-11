Ucraina Russia, le notizie di oggi 20 novembre sulla guerra. LIVE

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo consueto discorso quotidiano, ha chiesto alla comunità internazionale di inviare alla Russia il segnale che il mondo non si stanchera' di sostenere l'Ucraina in un discorso quotidiano del 19 novembre. "Continuiamo a prepararci per gli eventi internazionali previsti questa settimana", ha dichiarato Zelenksy. "La cosa fondamentale ora è garantire che il sostegno dell'Ucraina sarà sufficiente anche l'anno prossimo. Ringrazio tutti i Paesi che stanno guardando a questo problema come noi. Abbiamo bisogno di questo segnale per la Russia: qualunque cosa faccia, il mondo non si stanchera' di difendere la liberta' e l'ordine internazionale". Ampi stralci del discorso del presidente sono stati riportati dal sito The kyiv Independent. Il leader ucraino ha anche ringraziato i Paesi Bassi per le recenti 'ondate' di aiuti militari.