Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi sulla guerra. LIVE

Il Cremlino ha vietato a 11 funzionari moldavi di entrare in Russia come rappresaglia per le recenti restrizioni di Chisinau ai media filorussi, ha affermato il Ministero degli Affari esteri di Mosca in un comunicato citato dai media locali. Il dicastero russo ha convocato l'ambasciatrice moldava Lilian Darie per informarla della decisione. Secondo la nota del Cremlino, la mossa rappresenta "una decisa protesta in relazione alla continua persecuzione politica dei media russi in Moldavia, compreso il blocco dell'accesso ai loro siti internet".