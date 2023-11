Ucraina Russia, le ultime notizie sulla guerra. LIVE

Il presidente americano non parteciperà oggi al G20 virtuale indiano con Vladimir Putin. Al suo posto ci sarà la segretaria al tesoro Usa Yanet Yellen. La scusa ufficiale sembrerebbero le festività che Biden trascorrerà da fino a domenica con i famigliari a Nantucket, in Massachusetts, anche per festeggiare i suoi 81 anni. “L'Ucraina coglierebbe l'occasione di uccidere lo zar se ne avesse la possibilità”, ha detto Zelensky in un'intervista al tabloid britannico The Sun: “L’Ucraina ha tutto il diritto di difendere la sue terra”. I soldati ucraini avrebbero attaccato truppe russe nel Kherson. Decine di loro sarebbero stati uccisi e altre centinaia feriti, riferisce Rbc Ucraina citando proprie fonti. L'attacco sarebbe avvenuto come vendetta per l'uccisione di quasi venti soldati della 128/a brigata.

