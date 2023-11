Putin: stop a tragedia Ucraina. Kiev: difficile senza aiuti Ue

"La guerra in Ucraina è una tragedia e occorre pensare a come mettervi fine". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin intervenendo in videoconferenza al vertice del G20 "Dobbiamo pensare a come risolvere la crisi, ma è Kiev che non vuole i negoziati", ha aggiunto il presidente russo. E sempre dal G20 sul tema è intervenuta Meloni: "La Russia può riportare la pace ritirandosi". La premier ha condannato le azioni di Mosca e i danni provocati alle nazioni più povere. Intanto Kiev ribadisce: "Senza l'aiuto finanziario dell'Ue sarà difficile". La ministra dell'Economia all'ANSA, "Contiamo sui fondi per febbraio.





