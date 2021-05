Covid, uomo con sintomi da un anno, è l’infezione più lunga in Uk

Ricoverato d'urgenza al St James's Hospital il 3 aprile del 2020 per un'infezione al torace, che si è rivelata poi essere Covid-19, per l'insegnante di informatica è iniziato un calvario. Trasferito 48 ore dopo in terapia intensiva e collegato a un ventilatore, l'uomo combatte ancora oggi con il sintomi della malattia

Si chiama Jason Kelk, ha 49 anni, ed è di Leeds. E' lui il paziente con il cosiddetto "Long Covid" più duraturo di tutto il Regno Unito, ammalato da oltre un anno e ancora ricoverato in ospedale. Questo triste primato gli sta rendendo molto difficile riprendere in mano la sua vita, infatti a causa della malattia, Kelk vomita ogni giorno. Tutto è iniziato il 3 aprile del 2020 quando è stato portato d'urgenza al St James's Hospital per un'infezione al torace, che si è rivelata poi essere Covid-19. Per l'insegnante di informatica della scuola primaria è iniziato un calvario, trasferito 48 ore dopo in terapia intensiva e collegato a un ventilatore, in lotta da quel momento tra la vita e la morte (SPECIALE COVID - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).