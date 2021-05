Palestre e piscine, regole per le riaperture e la ripresa dello sport

Nel nuovo protocollo attuativo delle linee guida "per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” vengono indicate le misure da adottare per la ripartenza delle attività sportive. Le piscine possono tornare attive - con restrizioni - dal 15 maggio, le palestre devono attendere l’1 giugno. Tra le indicazioni: misurazione della temperatura all'ingresso, distanza di 7 mq in vasca e 10mq per ombrellone