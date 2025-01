Berlusconi, Villa Grande non è più in vendita: sarà sede Fininvest

La villa sull'Appia Antica a Roma era stata acquistata da Silvio Berlusconi e poi lasciata per anni in comodato d'uso al regista Franco Zeffirelli

Villa Grande sull'Appia Antica a Roma, già acquistata da Silvio Berlusconi e poi lasciata in comodato d'uso al regista Franco Zeffirelli, non è più in vendita e sarà la sede di rappresentanza della Fininvest a Roma. Lo confermano fonti del gruppo dopo l'anticipazione del Sole 24 Ore, con una decisione che chiarisce diverse ipotesi emerse nelle scorse settimane. Il Biscione stava valutando una cessione con l'intermediazione di Sotheby's (mentre poco prima si era parlato di un possibile acquisto da parte di Pier Silvio Berlusconi), ma alla fine è maturata la decisione di mantenere la proprietà della villa come sede di rappresentanza nella Capitale.