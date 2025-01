Meteo, pioggia attesa anche al Nord ma nel weekend migliora

Introduzione

Ombrello ancora a portata di mano in queste ore, a causa delle piogge che persisteranno sull’Italia, dopo aver flagellato il Sud. Questo, in sostanza, il consiglio dei meteorologi secondo cui una saccatura depressionaria in transito tra Mediterraneo centrale e Balcani sta portando correnti umide in particolare sul Centro-Sud del nostro Paese, con nuvolosità diffusa e piogge ed acquazzoni sparsi, soprattutto considerando i versanti tirrenici.