Maturità 2021, come combattere ansia e stress

Il countdown è iniziato e come ogni anno immancabili eccoci qua parlare di ansia e stress da esame. Inutile dire ai ragazzi: non vi preoccupate, non è nulla, perché l’appuntamento con la maturità è imprevedibile e dunque tutto da vivere. Prepariamoci quindi a una lotta quotidiana contro ansia, stress, e preoccupazione. E allora ecco una serie di consigli pratici che ci dà David Lazzari, presidente dell’Ordine degli psicologi.

1. Essere ottimisti

Partiamo dall’essere ottimisti: ogni situazione va affrontata per quanto possibile con buon umore. Basta dire: no, non ce la faccio. La maturità fa paura a tutti, quindi meglio studiare che perdere tempo nelle lamentele. Piuttosto, mentre si studia, è molto importante avere una valvola di sfogo: una corsa, una passeggiata, qualsiasi attività all’aria aperta che possa distrarci dalla paura dell’esame che, in alcuni casi , può diventare come un ossessione. Basta studiare cercando il più possibile di essere concentrati. Di cosa bere o mangiare parleremo in un sezione ad hoc, evitando caffeina o tè ma optando per una tranquillissima tisana.

2. Meditazione e training autogeno

A proposito di relax dedichiamoci alla meditazione e al training autogeno, respirando profondamente, chiudendo gli occhi e immaginando di trascorrere le vacanze in un bellissimo posto. Lunghi respiri, occhi chiusi: e tutto sarà più facile. Non solo, impariamo a respirare: respirare è fondamentale in un momento di particolare agitazione. Poi c’è lo yoga e al posto dello yoga anche un massaggio o un bagno pieno di acqua calda.