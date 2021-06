"Non sono le Regioni che stabiliscono che tipo di vaccino deve essere fatto. Il ministero della Salute dà delle raccomandazioni, fermo restando che questi vaccini sono autorizzati senza limiti di età dagli enti che autorizzano i vaccini e i farmaci, che vanno seguite". Lo ha dichiarato il governatore pugliese Michele Emiliano, in un intervento a Sky TG24, commentando la risposta di alcune Regioni che, alla luce delle nuove disposizioni sull'utilizzo dei vaccini anti-Covid tra gli under 60, non si sono adeguate alle indicazioni e chiedono di poter proseguire con la seconda dose di AstraZeneca, per chi lo chieda. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)