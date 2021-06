De Luca: "No Astrazeneca e Johnson sotto i 60 anni, sì a mix vaccini"

"Ai nuovi vaccinati non sarà somministrato Astrazeneca al di sotto dei 60 anni, rispetto al vaccino Johnson&Johnson la posizione del Ministero non è definita in modo chiaro e vincolante. Pertanto tale vaccino non sarà somministrato sotto i 60 anni". Lo afferma il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in una nota dopo aver ricevuto la risposta dal ministero della salute sulle interrogazioni che la Campania aveva posto domenica. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPA E GRAFICI DEI CONTAGI - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Via libera al mix vaccini

Inoltre, De Luca ha dato il via libera al mix di vaccini per chi deve completare la vaccinazione. "Ci auguriamo che le vicende degli ultimi giorni convincano tutti della necessita' di porre fine al caos comunicativo e informativo sui vaccini", scrive in una nota cui allega la lettera ricevuta dal dicastero. "Ed è indispensabile parlare con una voce sola. Cessino le comunicazioni quotidiane del commissario Covid, che va ricondotto a una silenziosa funzione tecnico-logistica. Cessino le esternazioni di esponenti di diversi organismi nazionali. Si affidi la comunicazione medico scientifica al solo Ministero della Salute, nella persona del Direttore generale della prevenzione, Giovanni Rezza, così come avvenuto per la nostra richiesta di chiarimenti. E così come avviene in ogni paese civile".