5/26 ©Ansa

VALLE D'AOSTA - La Valle d'Aosta potrebbe rimanere l'unica regione in zona gialla, dovendo attendere un'altra settimana per il passaggio in bianco. Il presidente della Regione, Erik Lavevaz, ha chiesto di anticipare: “Visti i dati, ho scritto al presidente Draghi e al ministro Speranza per chiedere che la Valle d'Aosta venga collocata in zona bianca già dal 21 giugno, anziché dal 28 come dovrebbe essere sulla base delle norme attuali”. La decisione definitiva potrebbe arrivare all'ultimo momento