Live In Firenze, Orlando: rischio sociale esiste, non bisogna negarlo

Orlando: rafforzare strumenti di sostegno al lavoro e sgravi

“La sfida del lavoro può essere vinta e dobbiamo farlo. Ci sono insidie che non vanno sottaciute – spiega Orlando - abbiamo provato a costruire strumenti per affrontarle. Il dialogo con le parti sociali va rafforzato. In che termini verranno accolte le questioni sindacali lo vedremo in base alle discussioni. La mia posizione prevedeva lo spostamento del blocco dei licenziamenti per alcune imprese ad agosto. Oggi stiamo discutendo come rafforzare gli strumenti, i contratti di solidarietà per le imprese, i contratti di espansione. Ci saranno misure che riguardano sgravi per aziende del commercio e turismo che richiamano persone dalla cassa integrazione, un contratto di rioccupazione che consente di non pagare contributi per chi riassume un disoccupato in queste settimane. Quanti più strumenti si costruiscono alla luce dei rapporti che si sono determinati, tanto più è positivo”.

Orlando: trovare strumenti per chi ha usato più cassa integrazione

E sullo sblocco selettivo fino a fine ottobre, Orlando spiega: “Ci siamo già mossi nell’ottica della flessibilità con il Sostegni 1. Credo che si possa sviluppare ancora guardando ai settori che hanno sofferto di più, anche per non avere una serie di crisi che si piazzano in un momento di ripresa non consolidata. Chi ha usato più cassa Covid è chi ha risentito di più del calo del commercio al dettaglio. Cerchiamo di capire dove è stata usata più cassa e su questa base cerchiamo di costruire strumenti adatti.

Orlando: rischio sociale esiste, non bisogna negarlo

Sui rischi sociali, Orlando è sicuro: “Il rischio esiste, ci sono gli strumenti per affrontarlo, ma esiste e non bisogna negarlo. Anche quando ci sarà la ripresa, non è detto che porti con sé una ripresa dell’occupazione. E non è detto che l’occupazione torni in settori in cui si è perduta. Molte persone troveranno lavoro e molte lo perderanno e lo dovranno cercare. Si possono creare tensioni. Quindi il dialogo sociale è fondamentale. I sindacati fanno un lavoro difficile in questo momento”.

Orlando: riforma ammortizzatori? Entro il prossimo mese avremo un testo

Sulla riforma degli ammortizzatori, il ministro del Lavoro spiega: “Sono convinto che entro il prossimo mese saremo in grado di produrre un testo articolato, cercheremo un testo condiviso. Faremo un passaggio anche con le forze sociali. Come utilizzarlo e come legarlo alla legge di bilancio vedremo nelle prossime settimane. È una proposta con una cifra considerevole, ma sostenibile”.

Orlando: Anpal e navigator? Fondamentali, ma vanno rivisti

Altro tema quello dell’Anpal e dei navigator. Orlando spiega: “L’Anpal sarà la struttura portante del processo, ma va rivista. Deve essere il cordone ombelicale tra regioni e ministero. I navigator avranno il riconoscimento per la selezione che hanno superato, nei concorsi che le regioni stano facendo per implementare i centri per l’impiego. In alcuni regioni sono eccellenze notevoli, e lo dico, spesso in regioni di centrodestra. Il Veneto dovrebbe essere indicato come modello”.

Orlando: reddito di cittadinanza e di emergenza? Utili, serve riorganizzazione

Su Rem e Reddito di Cittadinanza, Orlando spiega: “Ho in mente una loro riorganizzazione e sistematizzazione. Sono strumenti senza i quali la pandemia sarebbe stata ancora più drammatica. Bisogna guardare dentro. Non hanno funzionato come strumenti di politiche attive. Ma è difficile realizzarle durante una pandemia. Dentro quel milione ci sono persone che hanno bisogno di una riprofilazione professionale. Voglio lavorare in questa direzione. Chi percepisce un reddito di sostegno deve impegnarsi a migliorare la propria scolarità, è essenziale. Serve il primo passo di inclusione.

Orlando: crisi M5s? Non è auspicabile per il governo, spero si risolva

Sulla crisi del M5S, Orlando spiega: “Credo che la crisi del M5S non è auspicabile per nessuno, governo, centrosinistra. Il governo Draghi determini una serie di contraccolpi per chi lo sostiene. Mi auguro che si risolva tutto positivamente. Se quel soggetto politico dovesse entrare in crisi, ci sarebbe il tema di come si intercetta quella domanda che cerca rappresentanza politica”. Ddl Zan? “Va approvato così com’è e va difeso”.