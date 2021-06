1/11 ©Ansa

Un nuovo decreto in lavorazione da parte del governo per prolungare il blocco dei licenziamenti, ma non solo. L’esecutivo starebbe infatti lavorando anche per spostare il termine per l'invio delle cartelle e per prolungare la cig Covid per alcuni settori in crisi, come il tessile. Tra le misure, si va anche verso una proroga per il pagamento della Tari

Blocco licenziamenti, tempi stretti: le ipotesi sul tavolo