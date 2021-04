1/16 ©Ansa

Non si arresta il caro rifiuti con un aumento della Tari che negli ultimi 5 anni è stato in media del 2,4%, e ha portato nel 2020 la spesa media delle famiglie italiane (4 componenti per un casa di 80 mq) a 307 euro, a fronte dei 304 del 2019 e dei 299 nel 2016. A stilare la classifica è come di consueto uno studio del Servizio territoriale della Uil che registra punte in alto e in basso che portano la spesa a Trapani a 494 euro medi l'anno a famiglia e a 191 euro di media a Fermo

