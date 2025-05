Roma, ‘guru delle diete’ Panzironi condannato a 2 anni e 8 mesi

Una condanna di 2 anni e 8 mesi per Adriano Panzironi, noto come il “guru delle diete”, ideatore e il promotore del regime alimentare denominato Life 120. L’accusa è di esercizio abusivo della professione medica. Pena di un anno e 4 mesi, come chiesto dalla procura, anche per il fratello, Roberto Panzironi, accusato di concorso nel reato.