Audiolibri nella dieta mediatica? L’identikit dell’ascoltatore forte

Continua a crescere il mercato dei libri in cuffia e aumentano di anno in anno gli ascoltatori che apprezzano i vantaggi degli audiolibri. I dati raccolti da NielsenIQ per Audible parlano chiaro: nell’ultimo anno 11,4 milioni di italiani hanno ascoltato un audiolibro. “Questo dimostra come l’audiolibro stia diventando un’abitudine all’interno della giornata”, dice a Sky TG24 Francesco Bono, responsabile dei contenuti Audible per Italia, Francia e Spagna