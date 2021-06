Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 29 giugno. LIVE

Il rapporto “The World After Lockdown” di Nomisma fotografa un’Italia che non si è ancora ripresa psicologicamente dai mesi di solitudine e restrizioni dovute all’emergenza coronavirus. Il 68% degli intervistati dichiara di avere problemi a dormire, mentre il 57% ha sbalzi d’umore. Una piccola percentuale dice di preferire ormai stare da solo piuttosto che in compagnia. Per il 46% l’allentamento dei divieti ha aperto la strada per il recupero. LO STUDIO, I DETTAGLI