Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 29 giugno

Sono 679 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia ( ieri 389 ), a fronte di 190.635 tamponi giornalieri effettuati (ieri 75.861). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è allo 0,4% (ieri 0,5%). Sono 42 le vittime registrate. Le terapie intensive sono 270 (-19), con 9 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 29 giugno sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.259.133. Le vittime in totale sono 127.542, con 42 decessi (ieri 28). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 2.493, per un totale di 4.078.767. I ricoverati con sintomi sono 1.676 (-47). Sono invece 50.878 le persone in isolamento domiciliare (-1.792). I tamponi sono in tutto 71.398.190 - di cui 51.772.454 processati con test molecolare e 19.625.736 con test antigenico rapido -, in aumento di 190.635 rispetto al 28 giugno. Le persone testate sono finora 29.473.226, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La Regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 2 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La Regione Campania comunica che a seguito delle periodiche verifiche, si sono riscontrati n°22 deceduti ascrivibili ad un periodo compreso tra Novembre 2020 e Maggio 2021.