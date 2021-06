Due i fronti su cui si reggeranno gli interventi del governo. Il primo prevede il prolungamento dello stop ai licenziamenti per tessile, calzature e pelletteria. Il secondo dispone 13 settimane di cassa integrazione gratuita, su richiesta, per le imprese in crisi e per quelle che hanno già usato gli ammortizzatori sociali a disposizione. Domani, martedì 29 giugno, il premier Draghi incontrerà le parti sociali

Si va verso una proroga selettiva del blocco dei licenziamenti. È questa la soluzione discussa nella cabina di regia a Palazzo Chigi. Stando a quanto si apprende, gli interventi allo studio del governo si reggeranno su due fronti. Il primo prevede il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre per i comparti legati al settore moda, come tessile, calzature e pelletteria. Il secondo è la messa a disposizione di 13 settimane di cassa integrazione gratuita, su richiesta, per le imprese in crisi e per quelle che hanno terminato gli ammortizzatori sociali.