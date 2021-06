Lavoro, sindacati in piazza: "Blocco licenziamenti fino a ottobre"

8/9 Twitter di CGIL Sicilia

"Oggi mandiamo un messaggio forte unitario al governo, alle associazioni datoriali, sulla necessità di ripartire insieme. Sollecitiamo il governo a aprire urgentemente una fase di confronto unitario di ascolto e dialogo per rimettere al centro come priorità il lavoro, la crescita, lo sviluppo, la coesione sociale. Una grande discussione per arrivare a negoziare un nuovo e moderno patto sociale per la crescita lo sviluppo e l'equità", ha detto il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra a Firenze