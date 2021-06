Lavoro, nel 2020 558mila licenziamenti nonostante il blocco

Nel 2020, nonostante il blocco in vigore, ci sono stati 558mila licenziamenti in Italia. Questi sono i numeri del Ministero del Lavoro. Si tratta di una riduzione rispetto al 2019, ma non un azzeramento come in molti potrebbero pensare dato il blocco.

Anche per questa ragione - sommata alle centinaia di migliaia di lavoratori a tempo determinato che si sono visti non rinnovato il contratto - c'è chi ritiene che la fine del blocco dei licenziamenti avrà un impatto minore rispetto a quanto paventato dai sindacati. È di questo avviso Francesco Seghezzi (presidente di Fondazione Adapt). Guarda nel video il suo intervento a Sky TG24 Business.

